Автомобіль Кіркорова потрапив у ДТП: відео та подробиці

Автомобіль, який перевозив концертне обладнання російського співака Філіпа Кіркорова, потрапив у ДТП на трасі під містом Волгодонськ на шляху в анексований РФ Крим.

Водій вантажівки не впорався з керуванням на мокрій дорозі й опинився у канаві, пише видання Baza в соціальній мережі Twitter.

Філіп Кіркоров Utro.ru

Авто прямувало до Криму, де має відбутися наступний концерт Філіпа Кіркорова. У фурах везли освітлювальні прилади, костюми, косметику, дим-машини та інші необхідні для виступу речі.

Під Волгодонську в аварію потрапила фура, яка перевозила сценічне обладнання та костюми Філіпа Кіркорова. Водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет по дорозі на шоу "Я" в Криму.



Перший вантажівка, яка усвідомила, що він – трансформер. pic.twitter.com/ksJtDyheOi - baza (@bazabazon) 16 липня 2019 р.

Артист заявив, що інформація про ДТП, яка з'явилася в ЗМІ, є недостовірною і вантажівка просто з'їхала на узбіччя через слизьку після дощу дорогу. За його словами, авто допомогли дістати співробітники МНС.

"У мене все нормально. Нічого не перевернулося. Дорожні умови, погана погода, вантажівка з'їхала з траси в кювет", — пояснив Кіркоров.

Правда, на відео видно, що автомобіль досить сильно постраждав.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стиснення пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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