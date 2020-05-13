Маші Распутіній – 56 років: як співачка виглядала до пластики

13 травня російська співачка Маша Распутіна (справжнє ім'я Алла Агеєва) відзначає свій день народження. У цьому році артистці виповнюється 56 років.

Останнім часом знаменитість рідко з'являється на світських заходах. Втім, найчастіше Распутіна опиняється в центрі обговорення через зміни в зовнішньому вигляді. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінилася співачка й як виглядала до пластики.

Маша Распутіна clutch.ua

Маша Распутіна народилася 13 травня 1964 року в селищі Інському в Кемеровській області. Після школи майбутня співачка вступила на диригентсько-хорове відділення училища Твері та закінчила його в 1988 році.

Маша Распутіна в молодості 300experts.ru

Потім дівчина переїхала до Москви, де записала свою першу пісню "Играй, музыкант", яка стала справжнім хітом.

Маша Распутіна в молодості 300experts.ru

Маша Распутіна в молодості 300experts.ru

Тоді ж артистка прийняла рішення взяти псевдонім "Маша Распутіна". Пісня прославила співачку на всю країну, вона починає виступати на концертах і знімати кліпи.

Маша Распутіна в молодості 300experts.ru

Маша Распутіна в молодості 300experts.ru

У 1999 році Распутіна вийшла заміж за успішного продюсера Віктора Захарова. У 2000 році у пари народилася друга дочка. Після пологів Маша зникла з поля зору.

Маша Распутіна і Віктор Захаров 300experts.ru

Втім, надовго прощатися зі сценою Распутіна не стала. Вже через три роки вона повернулася в шоу-бізнес із піснею "Роза чайна", яку заспівала разом з Філіпом Кіркоровим. Пісня викликала захват у шанувальників, чого не скажеш про зовнішність співачки.

Маша Распутіна й Філіп Кіркоров кадр з відео

Як писали росЗМІ, в кліпі Распутіна з'явилася після декількох пластик, які змінили зовнішність зірки.

Маша Распутіна 300experts.ru

З тих пір у ЗМІ регулярно ведуться суперечки й обговорення з приводу змін у зовнішньому вигляді співачки. Артистку неодноразово звинувачували в зловживанні ботоксом і філерами.

Маша Распутіна Instagram @masharasputina_official

Маша Распутіна Instagram @masharasputina_official

Фахівці вважають, що Распутіна зробила збільшення й корекцію форми губ, маммопластику, ринопластику, блефаропластику й підтяжку обличчя.

Маша Распутіна Instagram @masharasputina_official

Маша Распутіна Instagram @masharasputina_official

Маша Распутіна Instagram @masharasputina_official

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Успенська опублікувала нове фото й нарвалася на критику в мережі через невдалу пластики.