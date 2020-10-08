Маша Гойя відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Лорак

Українська співачка Маша Гойя зізналася, що насправді не виходила заміж за колишнього чоловіка Ані Лорак, продюсера Юрія Фальосу. Коли чоловік освідчився їй, артистка відмовила.

Про стосунки з 59-річним екскоханим зірка розповіла в інтерв'ю в програмі "Життя відомих людей". За її словами, ще від початку співпраці з продюсером у них закрутився роман. Проте вона спростувала інформацію про весілля в 2012 році, яку ЗМІ тоді активно поширювали (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не була заміжня, тобто у нас не було тих стосунків, які були піднесені в ЗМІ. І я вважаю, нині це неправильно позначилося на моїй кар'єрі. Тому що основний удар повинен бути на музику, а не на стосунки з продюсером", – пояснила 31-річна Гойя.

Маша Гойя не була дружиною Фальоси. e-motion.tochka.net

Співачка зізналася, що нічого не відчувала до Фальоси, хоч і розуміла, що він її кохав. Проте артистці тоді подобалася ця гра на публіку. А вже восени 2015 року Маша та Юрій оголосили, що розлучаються через зраду Гойї із впливовим китайцем. Проте знаменитість зізналася, що тоді на погіршення стосунків вплинули фінанси.

"Я приїхала з Китаю, заробила якісь гроші, а мені сказали: "Чого ти не поділилася?". Ну не поділилася я трьома тисячами доларів (85 тисяч грн. – Ред.)", – пояснила співачка.

Маша Гойя в програмі "ЖВЛ". Скриншот

Нагадаємо, що з першою дружиною Ольгою Фальоса прожив 11 років (з 1983 року по 1994 рік). Вона народила від продюсера двох дітей: Артема та Іванну. Пізніше, з 1997-го по 2005-й рік, Фальоса жив у неофіційному шлюбі з Ані Лорак.

Наступною коханою продюсера стала співачка Маша Гойя, з якою вони були разом три роки. У 2016-му чоловік одружився з молодшою на 30 років Катериною та втретє став батьком.

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