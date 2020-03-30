Знаменита телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висловилася про українців, які порушують карантин.

Так, за словами зірки, багато хейтерів критикують її через фото, зроблене на власній дачі, де вона з сім'єю перебуває в ізоляції на час карантину. Тоді як самі проводять відпочинок з родичами або друзями на природі, не думаючи про пандемію коронавірусу. Про це Єфросиніна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Маша Єфросиніна Фото: instagram/mashaefrosinina

"Ви натовпами сидите в лісах і парках на шашликах. Але водночас перераховуєте кількість вилок і ножів на моєму фото, щоб звинуватити в тому, що я не дотримуюся карантину. Хоча ми з сім'єю перебуваємо на власній дачі в ізоляції", – написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна Фото: instagram/mashaefrosinina

Також телеведуча зазначила, що багато українців "плювати хотіли" на цілодобові заклики МОЗ, президента та всіх публічних людей залишатися вдома. Тому кількість інфікованих зростає, а карантин може затягнутися надовго.

"Ви кричите, що держава нічого для свого народу не робить, і медицина у нас в д*пі. А самі поклали х*й на цілодобові заклики залишатися вдома... Кількість хворих зростає швидше за найпесимістичніші прогнози. Ви дорікаєте мене і всіх, хто допомагає і закликає допомагати, в тому, що ми жлоби та жебраки. А самі не можете затягнути пояси на три довб*них тижні, щоб самим не померти, дітей своїх же рідних не заразити, і не дати країні впасти в колапс від масової трагедії та в економічний параліч на довгі роки... Що ж, люди! Продовжуй те в тому ж дусі, посидимо кілька років на карантині", – підсумувала Єфросиніна.

Фото: instagram/mashaefrosinina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча і співачка Ольга Бузова наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.

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