Маша Єфросиніна заразилася коронавірусом: як почувається телеведуча

Українська телеведуча Маша Єфросиніна заявила, що заразилася коронавірусом. Знаменитість розповіла шанувальникам про своє самопочуття.

Так, за словами 38-річної Єфросиніної, вона засмучена через такий "подарунок" до Дня святого Миколая та Нового року. Телеведуча також додала, що почувається погано. Такими подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Такий вигляд має перемога в конкурсі на найгірший подарунок до Миколая та Нового року. Почуваюся жахливо. Перебуваю під контролем лікарів, чесно виконую приписи! Намагаюся не зійти з розуму від усвідомлення того, яка кількість запланованого та важливого скасувалася одним ковирянням в носі для ПЛР", – написала телеведуча.

Єфросиніна також уточнила, що захворіла одна, тому була змушена самоізолюватись від сім'ї.

"Моя сім'я здорова й швидко відселила мене на горище. Загалом прекрасне закінчення "чудового" року!" – підсумувала вона.

Маша Єфросиніна – телеведуча, актриса, громадська діячка, ідейна натхненниця серії благодійних заходів Charity weekend. Також вона почесний посол ООН у сфері народонаселення в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і зірка серіалу "Хто в домі господар?" Андрій Носков зізнався, що захворів на коронавірус.