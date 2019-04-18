MARUV зробила несподіване зізнання про стриптиз-клуб

Скандальна українська співачка MARUV зізналася, що познайомилася зі своїм чоловіком Олександром Корсуном у стриптиз-клубі.

Про бурхливу молодість та головну подію в житті вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що Анна Корсун не танцювала на пілоні в клубі, а працювала вокалісткою. Її майбутній коханий виявився другом колеги, який захотів звести співачку з ким-небудь.

MARUV Instagram "maruvofficial

"Там працював кальянщик, і ми з ним дуже подружилися. Він каже: у мене є друг, давай я тебе познайомлю, що ти одна й одна, давай тобі знайдемо хлопця. І приходить Саша. Ось так ми і познайомилися. Ми недовго зустрічалися, майже одразу почали жити разом і розписалися", – зізналася вона.

Вони досі не влаштовували весілля. Співачка пригрозила коханому серйозною образою, якщо він для неї не влаштує гарний захід. Пара вирішила зробити весілля на одну з річниць.

"Я не знаю, яка це буде сукня. Напевно така – в ретро-стилі, але біла сукня", – здивувала співачка ведучу, яка думала, що весілля буде незвичайним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV похвалилася відвертим шоу в Москві, чим викликала хвилю обурення користувачів мережі. Також її закликали покинути країну після зізнання в любові Санкт-Петербургу.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!