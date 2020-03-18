Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах

Українська співачка Maruv (Анна Корсун) поділилася пікантним фото, на якому позує в сексуальному вбранні.

Так, фотографія була опублікована на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Maruv Instagram @maruvofficial

На знімку Maruv сфотографована в спокусливій білизні, чорних панчохах і рукавичках. Апетитні форми співачка прикрила ніжно-рожевою накидкою з фатину.

Таким знімком артистка попередила своїх шанувальників про перенесення березневих концертів.

Користувачі, побачивши пікантне фото Maruv, засипали артистку захопленими коментарями:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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