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19 березня • оновлено в 02:27
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Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах

1.5т
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Українська співачка Maruv (Анна Корсун) поділилася пікантним фото, на якому позує в сексуальному вбранні.

Так, фотографія була опублікована на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Maruv

Maruv

Instagram @maruvofficial

На знімку Maruv сфотографована в спокусливій білизні, чорних панчохах і рукавичках. Апетитні форми співачка прикрила ніжно-рожевою накидкою з фатину.

Таким знімком артистка попередила своїх шанувальників про перенесення березневих концертів.

Користувачі, побачивши пікантне фото Maruv, засипали артистку захопленими коментарями:

Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах
Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах
Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах
Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах
Maruv завела мережу гарячим фото в білизні й панчохах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
MARUV
Місце
Україна
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