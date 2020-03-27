Українську співачку Maruv зацькували в мережі після її повідомлення про те, що вона застрягла в Москві і не може повернутися в Україну.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка заявила, що після того, як вона опублікувала відео в stories зі скаргою на українське посольство, на неї посипалися образи й негативні коментарі.

Maruv naviny.by

"Я хочу написати про хейт, шеймінг і булінг, з якими я часто стикаюся. Чому ви вважаєте, що ваша позиція – єдина правильна, а всі, хто думають не так, є людьми другого сорту? Люди, які пишуть все це гі*но , невже ви вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? У яку країну і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного, тому що кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це не можна засуджувати – це нормально!", – написала Maruv.

Крім того, співачка прикріпила скріншоти з повідомленнями, які їй писали користувачі.

Примітно, що і в інших соцмережах на Maruv обрушилася хвиля критики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Костромічева не може повернутися в Україну з Німеччини через карантин і надзвичайний стан, який ввели в цих країнах.

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