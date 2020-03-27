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27 березня • оновлено в 15:23
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Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії

6.5т
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Українську співачку Maruv зацькували в мережі після її повідомлення про те, що вона застрягла в Москві і не може повернутися в Україну.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка заявила, що після того, як вона опублікувала відео в stories зі скаргою на українське посольство, на неї посипалися образи й негативні коментарі.

Maruv

Maruv

naviny.by

"Я хочу написати про хейт, шеймінг і булінг, з якими я часто стикаюся. Чому ви вважаєте, що ваша позиція – єдина правильна, а всі, хто думають не так, є людьми другого сорту? Люди, які пишуть все це гі*но , невже ви вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? У яку країну і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного, тому що кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це не можна засуджуватице нормально!", – написала Maruv.

Крім того, співачка прикріпила скріншоти з повідомленнями, які їй писали користувачі.

"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії

Примітно, що і в інших соцмережах на Maruv обрушилася хвиля критики.

"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії
"Ти – сміття! Здохни": Maruv зацькували в мережі через поїздку до Росії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Костромічева не може повернутися в Україну з Німеччини через карантин і надзвичайний стан, який ввели в цих країнах.

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Автор
Анна Міхно
Особа
MARUV
Місце
Україна
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Руденко Андрей
Руденко Андрей
вот как к этой бл*ди относится и к тому что она говорит каждый ездит зарабатывать куда хочет.Вот во время 2 мировой УТЕСОВ мог ли поехать в Германию на гастроли?мог и после этого его растреляли
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Макаренко Виалетта
Макаренко Виалетта
Да она только рада будет остаться в России, чем возвращаться в самую нищую в мире страну. Умница девочка!
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Гоша Злой
Гоша Злой
Макаренко Виалетта, че то не очень рада... как медом намазано в *нищей* Украине всем вам...а ты бы сама в кошелек свой заглянула и потом уже судила бы о нищете...
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Гоша Злой
Гоша Злой
почти все правильно написали... не понимаю какие у такого *талантища* могут быть претензии к консульству? нарубила денег, бери такси и дуй на машине - всего 900 км до Киева.... но жабище же давит. жлобом была - им же и останется...
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