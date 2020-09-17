Maruv засвітилася на росТБ і викликала бурхливу реакцію мережі

Скандальна українська співачка Maruv виступила на російському Першому каналі в шоу "Вечірній Ургант", чим спровокувала ажіотаж в мережі.

Під час зйомок артистка показала свого чоловіка, а також розповіла, що у вільний час любить дивитися серіали "з пивком і насінням". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"З чоловіком ми познайомилися в стриптиз-клубі. Там працював наш спільний друг. Він сказав: "Ну що ти все одна та одна. У мене є дружок-пиріжок, звуть його Саша – баскетболіст, високий, класний. Ви будете відмінною парочкою", – поділилася історією знайомства співачка.

Maruv знялася в шоу Урганта на росТБ. YouTube

Також в телешоу Maruv подарувала ведучому Івану Урганту латексну білизну, зазначивши, що вона "ношена, але випрана". Незважаючи на відверту поведінку української артистки, в мережі прийшли в захват від її діалогу з Ургантом.

Багато шанувальників артистки вказали, що Maruv – "дуже проста і без понтів", а також її похвалили за безпосередність та харизму. При цьому в мережі практично нікого не збентежило, що українка знімається на російському телебаченні і знаходиться в Москві, ще й під час карантину.

Maruv розхвалили після участі в "Вечірньому Урганта". YouTube

Користувачі мережі розхвалили Maruv. YouTube

У мережі захопилися участю Maruv в "Вечірньому Урганта". YouTube

Українка Maruv засвітилася на росТБ. YouTube

Maruv привела в захват користувачів мережі. YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Maruv презентувала кліп на пісню Sad Song, в якому постала в провокаційному образі.