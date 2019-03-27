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Maruv, яка втекла у Москву, станцювала перед росіянами: відео

1.7тЧитати матеріал російською

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), з якою не підписали контракт для участі у конкурсі, поїхала до Москви і виступила на російській радіостанції "ENERGY".

Так, відео було опубліковане в Instagram-акаунті Maruv_singer. На ньому зірка виконувала пісню "For You" і танцювала (відео дивіться нижче).

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

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Зазначимо, що співачка вирушила до Росії одразу ж після того, як перемогла на українській премії Yuna у таких категоріях: "Відкриття року", "Найкращий дует", "Найкраща пісня іноземною мовою", "Найкращий електронний хіт".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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MARUV
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Оце новина! )))
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