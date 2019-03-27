Maruv, яка втекла у Москву, станцювала перед росіянами: відео

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), з якою не підписали контракт для участі у конкурсі, поїхала до Москви і виступила на російській радіостанції "ENERGY".
Так, відео було опубліковане в Instagram-акаунті Maruv_singer. На ньому зірка виконувала пісню "For You" і танцювала (відео дивіться нижче).
MARUV
Фото: instagram/maruvofficial
MARUV
Фото: instagram/maruvofficial
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Зазначимо, що співачка вирушила до Росії одразу ж після того, як перемогла на українській премії Yuna у таких категоріях: "Відкриття року", "Найкращий дует", "Найкраща пісня іноземною мовою", "Найкращий електронний хіт".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після перемоги у Нацвідборі на Євробачення MARUV дали 24 години, щоб відмовитися від запланованих гастролей у РФ.
Співачка заявила, що заради участі у пісенному конкурсі вона готова відмовитися від концертів у Росії.
Контракт із MARUV не був підписаний — з метою уникнення надмірної політизації конкурсу, оскільки довкола неї спалахнув скандал із гастролями в країні-агресорі.
У "Суспільному" наголосили, що виконавиця дійсно здобула перемогу в результаті чесної боротьби, однак у представника України на міжнародній арені також є зобов'язання.
Член наглядової ради "Суспільного" Віктор Таран озвучив конкретні пункти договору, щодо яких не дійшли згоди сторони. За його словами, MARUV відмовилася через вимоги припинити гастролювати в Росії та представляти на конкурсі позицію України.
Свою думку після завершення переговорів написала у Facebook і MARUV. За її словами, головною причиною є не гастролі в РФ, оскільки від них команда співачки могла відмовитися. Проблематичними ж нібито стали інші умови.
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