MARUV взяла участь у зйомках серіалу "Перевал Дятлова" у Росії

Українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка часто гастролює по РФ, розповіла, що взяла участь у зйомках відомого російського серіалу "Перевал Дятлова".

Так, артистка знялася в кліпі офіційного саундтреку стрічки, про що заявила своїм фанатам у Stories на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Співачка приміряла на себе ролик скелелазки й продемонструвала декорації кліпу. Так, на майданчику влаштували штучну хурделицю, а також показали намети та інші атрибути табору альпіністів.

MARUV взяла участь у зйомках серіалу "Перевал Дятлова". Insragram MARUV

MARUV взяла участь у зйомках російського серіалу. Insragram MARUV

Разом із MARUV у зйомках взяв участь молодий російський блогер і виконавець Даня Мілохін. Прем'єра серіалу відбудеться 16 листопада на телеканалі ТНТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телесеріал "Перевал Дятлова" заснований на реальних подіях. Він присвячений загибелі групи туристів під керівництвом Ігоря Дятлова в початку 1959 року і розслідування причин події.