"В її стилі – вульгарно!" Maruv вразила мережу пікантними фото в басейні

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка зараз разом з чоловіком Олександром відпочиває на Балі, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в чорному купальнику в басейні, продемонструвавши "п'яту точку".

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/maruvofficial

На другому фото співачка обіймалася зі своїм чоловіком, а на третьому знімку пара ніжно цілувалася.

Maruv з чоловіком Олександром Фото: instagram/maruvofficial

Maruv цілується з чоловіком Фото: instagram/maruvofficial

Зазначимо, що в коментарях до публікації думки шанувальників розділилися. Одні засипали Корсун компліментами, а інші – розкритикували.

"Аню, ти така гарненька, миленька, красуня", "Ви такі класні", "Красива попа", "Господи, яка ж ти страшна", "Так, засмагнути б не завадило", "В її стилі – вульгарно", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Maruv продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пікантній фотосесії Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому купальнику Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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