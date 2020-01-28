"В її стилі – вульгарно!" Maruv вразила мережу пікантними фото в басейні

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка зараз разом з чоловіком Олександром відпочиває на Балі, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в чорному купальнику в басейні, продемонструвавши "п'яту точку".
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
На другому фото співачка обіймалася зі своїм чоловіком, а на третьому знімку пара ніжно цілувалася.
Maruv з чоловіком Олександром
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv цілується з чоловіком
Фото: instagram/maruvofficial
Зазначимо, що в коментарях до публікації думки шанувальників розділилися. Одні засипали Корсун компліментами, а інші – розкритикували.
"Аню, ти така гарненька, миленька, красуня", "Ви такі класні", "Красива попа", "Господи, яка ж ти страшна", "Так, засмагнути б не завадило", "В її стилі – вульгарно", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в пікантній фотосесії
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому купальнику
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.
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