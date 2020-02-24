Українська співачка Maruv розлютила своїх шанувальників новим постом, в якому привітала чоловіків з 23 лютого.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала спокусливу фотографію, на якій позує в прозорому боді.

"Свят не буває мало, так що зі святом, дорогі чоловіки", – таким підписом супроводила фотографію Maruv.

Maruv Instagram @maruvofficial

Втім, багатьох українців обурило привітання знаменитості. У коментарях користувачі поцікавилися у артистки, з яким святом вона вітає.

"В Україні таке свято не святкують!", "Ти з якої країни? Яке свято?", "З яким святом?", "Ось вона – абсолютна безпринципність...", "Яке відношення це свято має до України?", – обурювалися користувачі.

Відзначимо, що в Україні День захисника святкують 14 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Maruv здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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