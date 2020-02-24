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24 лютого • оновлено в 13:02
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Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого

4.1т
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Українська співачка Maruv розлютила своїх шанувальників новим постом, в якому привітала чоловіків з 23 лютого.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала спокусливу фотографію, на якій позує в прозорому боді.

"Свят не буває мало, так що зі святом, дорогі чоловіки", – таким підписом супроводила фотографію Maruv.

Maruv

Maruv

Instagram @maruvofficial

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Втім, багатьох українців обурило привітання знаменитості. У коментарях користувачі поцікавилися у артистки, з яким святом вона вітає.

"В Україні таке свято не святкують!", "Ти з якої країни? Яке свято?", "З яким святом?", "Ось вона – абсолютна безпринципність...", "Яке відношення це свято має до України?", – обурювалися користувачі.

Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого
Maruv викликала гнів у мережі привітанням на 23 лютого

Відзначимо, що в Україні День захисника святкують 14 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Maruv здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
MARUV
Місце
Україна
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Коментарі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Молодец.
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1
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, учи историю, может тогда не будешь выглядеть идиоткой.
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1
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, она поздравила с днем обосрачки красной армии и с Днем признания советской рассеей независимости Украины в 1918 году. Это как раз произошло 23 февраля.
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1
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Про таких,как эта певичка говорят:"Από φωνή μουνί κι από μουνί φωνάρα..."Лучше и не скажешь!:)
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