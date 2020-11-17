MARUV стала суддею в російському шоу: в мережі обурення

Українська співачка MARUV стала членом журі в одному з популярних російських шоу "Суперстар", яке транслюють на телеканалі "НТВ".

Відповідний пост опублікували на офіційній сторінці Євробачення в Instagram, який пізніше видалили (скриншоти можна подивитися нижче).

Так, в мережі користувачі почали бурхливо обговорювати ситуацію. Багато хто вважає, що артистка не повинна розвивати свою діяльність і в Росії, і Україні. Але деякі все ж встали на захист співачки.

MARUV стала членом журі в одному з популярних російських шоу Скриншот "Сьогодні"

"Шкода, що вона вибрала розвиватися в Росії, а не в Україні", "Гроші не пахнуть", "Людина має право сама обирати, де їй комфортніше, а не зациклюватися, як більшість, на одному", – написали в коментарях.

MARUV стала членом журі в одному з популярних російських шоу Скриншот "Сьогодні"

Варто відзначити, що незабаром цей пост зі сторінки видалили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін записали кавер на пісню "Есть только миг" для російського серіалу "Перевал Дятлова".