MARUV стала суддею в російському шоу: в мережі обурення
Українська співачка MARUV стала членом журі в одному з популярних російських шоу "Суперстар", яке транслюють на телеканалі "НТВ".
Відповідний пост опублікували на офіційній сторінці Євробачення в Instagram, який пізніше видалили (скриншоти можна подивитися нижче).
Так, в мережі користувачі почали бурхливо обговорювати ситуацію. Багато хто вважає, що артистка не повинна розвивати свою діяльність і в Росії, і Україні. Але деякі все ж встали на захист співачки.
"Шкода, що вона вибрала розвиватися в Росії, а не в Україні", "Гроші не пахнуть", "Людина має право сама обирати, де їй комфортніше, а не зациклюватися, як більшість, на одному", – написали в коментарях.
Варто відзначити, що незабаром цей пост зі сторінки видалили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін записали кавер на пісню "Есть только миг" для російського серіалу "Перевал Дятлова".