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28 лютого • оновлено в 14:36
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Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді

3.2т
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Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді та шубі. Свій образ Корсун доповнила чорним капелюхом і яскравим макіяжем.

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому боді

Maruv у відвертому боді

Фото: instagram/maruvofficial

"Скоро все кицьки танцюватимуть з Maruv і Boosin", – підписала публікацію співачка.

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Зазначимо, що підписники Анни оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді
Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді
Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді
Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Maruv продемонструвала "п'яту точку"

Maruv продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру

Maruv сексуально позує на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv

Спокуслива Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пікантній фотосесії

Maruv в пікантній фотосесії

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv засвітила пишні груди

Maruv засвітила пишні груди

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
MARUV
Місце
Україна
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Смішно
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Цікаво
2
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
пісні закінчилися осталось тільки на панель до лорак на московію
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