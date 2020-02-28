Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді та шубі. Свій образ Корсун доповнила чорним капелюхом і яскравим макіяжем.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому боді Фото: instagram/maruvofficial

"Скоро все кицьки танцюватимуть з Maruv і Boosin", – підписала публікацію співачка.

Зазначимо, що підписники Анни оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Maruv продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пікантній фотосесії Фото: instagram/maruvofficial

Maruv засвітила пишні груди Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.