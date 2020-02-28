Maruv схвилювала шанувальників відвертим фото в боді

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками відвертим фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді та шубі. Свій образ Корсун доповнила чорним капелюхом і яскравим макіяжем.
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому боді
Фото: instagram/maruvofficial
"Скоро все кицьки танцюватимуть з Maruv і Boosin", – підписала публікацію співачка.
Зазначимо, що підписники Анни оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv сексуально позує на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в пікантній фотосесії
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv засвітила пишні груди
Фото: instagram/maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.
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