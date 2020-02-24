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24 лютого • оновлено в 16:06
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"Хочу, бл*ядь, і вітаю!" MARUV розповіла про свою позицію щодо 23 лютого

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Українська співачка MARUV жорстко відреагувала на скандал в мережі через те, що вона привітала чоловіків з 23 лютого.

Так, в особистих Instagram-сторіз зірка заявила, що її дідусь і тато служили в радянській армії. Тому співачка зазначила, що має повне право публікувати такий пост.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

"У мене знову розгорівся срач в коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого. Бл*дь, у мене тато і дідусь служили в радянській армії. Хочу, бл*дь, і вітаю", – сказала MARUV.

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Крім того, співачка додала, що з Днем захисника привітає пізніше й українців.

"І не переживайте з 14 жовтня теж привітаю, зі святом чоловіків. Якщо ви за це переживаєте", – зазначила MARUV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV викликала гнів у мережі поздоровленням на 23 лютого. Шанувальники зазначили, що в Україні таке свято не святкують.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
MARUV
Місце
Україна
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Sam Vik
Sam Vik
Ну так и поздравляй, бл..дь, своего деда с татом.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Неужели она не может купить носки своим родственника просто так? Обязательно что-ли искать повод?
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Северг Олег
Северг Олег
14 жопня.. самое оно 14 жопня поздравлять украину хахаха
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