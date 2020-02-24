Українська співачка MARUV жорстко відреагувала на скандал в мережі через те, що вона привітала чоловіків з 23 лютого.

Так, в особистих Instagram-сторіз зірка заявила, що її дідусь і тато служили в радянській армії. Тому співачка зазначила, що має повне право публікувати такий пост.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

"У мене знову розгорівся срач в коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого. Бл*дь, у мене тато і дідусь служили в радянській армії. Хочу, бл*дь, і вітаю", – сказала MARUV.

Крім того, співачка додала, що з Днем захисника привітає пізніше й українців.

"І не переживайте – з 14 жовтня теж привітаю, зі святом чоловіків. Якщо ви за це переживаєте", – зазначила MARUV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV викликала гнів у мережі поздоровленням на 23 лютого. Шанувальники зазначили, що в Україні таке свято не святкують.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!