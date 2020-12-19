Про шматочок "ковіда", ворожіння на судженого і безалкогольне пиво з насінням: новорічний бліц з MARUV

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) напередодні новорічно-різдвяних свят поділилася своїми планами, як і де буде зустрічати Новий рік, розповіла про традиційні страви на святковому столі, а також зізналася, чого хотілося б собі побажати в 2021 році.

Про новорічні корпоративи, коронавірус і онлайн-концерти зірка розповіла в бліц-інтерв'ю для OBOZREVATEL.Також знаменитість зізналася, чи вірить вона у ворожіння і чи доводилося їй до них вдаватися.

– Як відзначатимете Новий рік? І з ким?

– Сподіваюся, що відзначатиму на сцені зі своєю командою і зі своєю сім'єю, якщо вдасться взяти їх з собою. Дуже на це сподіваюся.

– Що вам приніс рік, який минає?

– Шматочок "ковіду" він приніс у моє життя (сміється). А взагалі, напевно, новий досвід роботи в онлайн режимі, що теж дуже непогано.

– Що побажаєте собі в Новому році? Чого хочете досягти в 2021?

– Собі я побажаю успіху, великих концертних майданчиків і класних концертів. В 2021 році хочу багато подорожувати.

– Чи є у вас якісь традиції на Новий рік? І на Різдво?

- Звісно є. Традиційно Новий рік і Різдво я зустрічаю на сцені.

– Які страви на вашому столі завжди бувають на новорічні та різдвяні свята.

– Найрізноманітніші. Я вже багато років вегетаріанка, тож у мене все досить просто: хумус, овочеві або фруктові нарізки, і звичайно ж насіння з безалкогольним пивом. Це я дуже люблю.

Новорічна фотосесія Instagram MARUV

– Прикрашаєте ялинку? Живу чи штучну?

– Так, ялинку завжди прикрашаю. Надаю перевагу штучній.

– Як відзначали Новий рік і Різдво в дитинстві?

– Відзначали в колі сім'ї, з салатом олів'є. Збиралися, дивилися новорічні вогники, мюзикли. А коли стала старшою, то ми вже куражилися компанією з однокласниками, однолітками. Тусувалися, пили, сміялися, танцювали. Так і зустрічали Новий рік.

– Чи вірите ви у ворожіння? Ворожили колись на новорічні або різдвяні свята?

– Зараз у ворожіння не вірю, але колись ворожила і на Новий рік, і на Різдво. Ворожіння були про судженого.

– Чи пропонують вам цього року виступати на новорічних корпоративах? Скільки коштує вас запросити?

- Запрошують. А все решта – моя особиста справа, яка нікого, крім мене, не стосується.