MARUV рознесли за "зіпсований народний шедевр" через кліп до серіалу "Перевал Дятлова"

Українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін записали кавер на пісню "Есть только миг" для російського серіалу "Перевал Дятлова". У мережі бурхливо почали обговорювати виконання артистів.

Відповідний кліп опублікували на YouTube-каналі "ТНТ" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що легендарна композиція з 70-х "Есть только миг" вперше прозвучала у фільмі "Земля Саннікова".

Багато фанатів зовсім не оцінили виконання знаменитостей. Люди засипали їх хвилею негативних коментарів.

"MARUV незрівнянна, а нафіга тут Мілохін?", "Дякую, що Даню так мало показали, я взагалі не зрозумів сенсу його знаходження в цій пісні", "Напевно, цей "перевал" так жахливий, що його потрібно витягати тіктокерами і відомими радянськими творами. Дізлайк", "Мілохін взагалі повз каси! Саме аранжування теж таке собі. Якщо вже беретеся за справжню музику, то робіть на рівні", "Потоптались на відмінній пісні. Плюнули у вічність. Виконавці – окремо, текст – окремо, музику на про всяк випадок спростили. Як "Війну і мир" в коміксах почитала", "Взяли і зіпсували наш народний шедевр. Не ганьбіться", – пишуть користувачі в мережі.

MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова" Скриншот

MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова" Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV презентувала кліп на пісню Sad Song, в якому постала в провокаційному образі.