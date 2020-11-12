MARUV рознесли за "зіпсований народний шедевр" через кліп до серіалу "Перевал Дятлова"

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
3,4 т.
MARUV рознесли за 'зіпсований народний шедевр' через кліп до серіалу 'Перевал Дятлова'

Українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін записали кавер на пісню "Есть только миг" для російського серіалу "Перевал Дятлова". У мережі бурхливо почали обговорювати виконання артистів.

Відповідний кліп опублікували на YouTube-каналі "ТНТ" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що легендарна композиція з 70-х "Есть только миг" вперше прозвучала у фільмі "Земля Саннікова".

Багато фанатів зовсім не оцінили виконання знаменитостей. Люди засипали їх хвилею негативних коментарів.

"MARUV незрівнянна, а нафіга тут Мілохін?", "Дякую, що Даню так мало показали, я взагалі не зрозумів сенсу його знаходження в цій пісні", "Напевно, цей "перевал" так жахливий, що його потрібно витягати тіктокерами і відомими радянськими творами. Дізлайк", "Мілохін взагалі повз каси! Саме аранжування теж таке собі. Якщо вже беретеся за справжню музику, то робіть на рівні", "Потоптались на відмінній пісні. Плюнули у вічність. Виконавціокремо, текст окремо, музику на про всяк випадок спростили. Як "Війну і мир" в коміксах почитала", "Взяли і зіпсували наш народний шедевр. Не ганьбіться", – пишуть користувачі в мережі.

MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова"
MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова"
MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова"
MARUV і Даня Мілохін записали кавер для російського серіалу "Перевал Дятлова"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV презентувала кліп на пісню Sad Song, в якому постала в провокаційному образі.

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