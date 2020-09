Maruv презентувала новий кліп і викликала суперечки в мережі. Відео

Українська співачка Maruv презентувала кліп на пісню Sad Song, в якому постала в провокаційному образі.

Ролик опублікований на YouTube-каналі виконавиці. У ньому артистка з’являється у відвертій прозорій білизні, панчохах і черевиках-стріпах (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кліп на пісню Sad Song. Скриншот відео

Кліп викликав суперечки в мережі. Деякі користувачі відзначали, що співачка занадто відверто себе поводить, а хтось заявив, що йому не сподобалася пісня, хоч і відеоробота зроблена якісно.

"Кліп крутий, пісня – ні", "Все для хайпу", "На фоні Drunk Groove, Siren Song, Focus on me, For You, цей трек взагалі не зайшов", "Нічого цікавого. Приємно для очей, але не для вух", – написали в коментарях.

У мережі розкритикували співачку. Скриншот відео

Користувачам не сподобалася пісня співачки. Скриншот відео

Проте знайшлися й ті, кому сподобався і кліп, і пісня, і образ співачки. Вони засипали Maruv компліментами в коментарях під відео.

"Maruv богиня", "Дуже круто, мені сподобалось. Відчувається той самий рівень, з яким Maruv запалила всі чарти", "Незвичайна, але неймовірно красива робота", "Який естетичний кліп, просто вау", – написали в мережі.

Шанувальники засипали співачку компліментами. Скриншот відео

У мережі в захваті від кліпу. Скриншот відео

Maruv - Sad Song: дивитися кліп

