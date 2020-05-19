Maruv показала тіло у прозорій білизні: гаряче фото

Крістіна Долматова люди 22:56, 19.05.2020 Оновлено: 23:33, 19.05.2020

Українська співачка Maruv (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідний знімок співачка опублікувала у своїх Instagram-сторіз.

Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Maruv, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Maruv сексуально позує на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому боді
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому купальнику
Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним вбранням. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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