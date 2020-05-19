Maruv показала тіло у прозорій білизні: гаряче фото

Українська співачка Maruv (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідний знімок співачка опублікувала у своїх Instagram-сторіз.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Maruv, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Maruv сексуально позує на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому боді Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому купальнику Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним вбранням. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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