Maruv показала тіло у прозорій білизні: гаряче фото

Українська співачка Maruv (Анна Корсун) поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідний знімок співачка опублікувала у своїх Instagram-сторіз.
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Maruv, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Maruv сексуально позує на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому боді
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому купальнику
Фото: instagram/maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним вбранням. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.
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