Maruv показала струнку фігуру в купальнику: гарячі фото

Скандальна Українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала гарячі фото з відпочинку в Дубаї.

Так, відповідні знімки зірка опублікувала у своїх Instagram-Сторіс. На них вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Свій образ Корсун доповнила пляжною накидкою з сітки та солом'яним капелюхом.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Maruv засвітила голі груди Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пікантній фотосесії Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому купальнику Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram