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24 січня • оновлено в 05:01
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Maruv показала струнку фігуру в купальнику: гарячі фото

1.1т
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Скандальна Українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала гарячі фото з відпочинку в Дубаї.

Так, відповідні знімки зірка опублікувала у своїх Instagram-Сторіс. На них вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Свій образ Корсун доповнила пляжною накидкою з сітки та солом'яним капелюхом.

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру

Maruv сексуально позує на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv

Спокуслива Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

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Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Maruv засвітила голі груди

Maruv засвітила голі груди

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пікантній фотосесії

Maruv в пікантній фотосесії

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv у відвертому купальнику

Maruv у відвертому купальнику

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позує на камеру

Maruv сексуально позує на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Спокуслива Maruv

Спокуслива Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
MARUV
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это кто такая?
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