Maruv показала струнку фігуру в купальнику: гарячі фото

Скандальна Українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала гарячі фото з відпочинку в Дубаї.
Так, відповідні знімки зірка опублікувала у своїх Instagram-Сторіс. На них вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Свій образ Корсун доповнила пляжною накидкою з сітки та солом'яним капелюхом.
Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv сексуально позує на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Анни Корсун, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Maruv засвітила голі груди
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv в пікантній фотосесії
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv у відвертому купальнику
Фото: instagram/maruvofficial
Maruv сексуально позує на камеру
Фото: instagram/maruvofficial
Спокуслива Maruv
Фото: instagram/maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.
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