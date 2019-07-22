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MARUV поїхала в Росію в день виборів в Україні

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Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) виїхала з країни в день позачергових виборів до Верховної Ради.

Так, артистка замість голосування обрала концерт в Новосибірську. Про це говорять знімки, які Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анна Корсун

Анна Корсун

kp.ru

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MARUV поїхала в Росію в день виборів в Україні

Концерт MARUV відбувся в одному з клубів Новосибірська.

MARUV поїхала в Росію в день виборів в Україні
MARUV поїхала в Росію в день виборів в Україні

Зазначимо, MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах в Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал в мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Memories from # eurovision2019

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Після цього Корсун виступила на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила до Москви для участі в премії МузТВ-2019, де була представлена як одна з номінанток. В результаті співачку розкритикували за те, що вона їздить в країну-агресор, поки гинуть українці.

Morning with @energyrussia

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Як писав OBOZREVATEL, на питання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "всім поки", що в Росії викликало ажіотаж.

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Особа
MARUV
Місце
Росія Новосибірськ
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ай-яй-яй-яй-яй...
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1
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кто мешает не гибнуть украинцам
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CARGO 100
CARGO 100
На выборах в Раду и без неё клоунов хватает ...
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2
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