MARUV поїхала в Росію в день виборів в Україні

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) виїхала з країни в день позачергових виборів до Верховної Ради.

Так, артистка замість голосування обрала концерт в Новосибірську. Про це говорять знімки, які Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анна Корсун kp.ru

Концерт MARUV відбувся в одному з клубів Новосибірська.

Зазначимо, MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах в Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал в мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього Корсун виступила на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила до Москви для участі в премії МузТВ-2019, де була представлена як одна з номінанток. В результаті співачку розкритикували за те, що вона їздить в країну-агресор, поки гинуть українці.

Як писав OBOZREVATEL, на питання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "всім поки", що в Росії викликало ажіотаж.

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