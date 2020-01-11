У Києві пограбували співачку MARUV: перші деталі

У Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки MARUV (Анни Корсун).

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram у форматі сторіз (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

MARUV telegid.com

Співачка попросила фоловерів допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією вкраденої сумки.

"Може ви бачили, куди люди втекли? Тому що там були мої документи всі", – сказала вона.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV стала однією зі знаменитостей, які кардинально змінили імідж у 2019 році. При цьому вона не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку.

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