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11 січня • оновлено в 20:04
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У Києві пограбували співачку MARUV: перші деталі

10т
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У Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки MARUV (Анни Корсун).

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram у форматі сторіз (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

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MARUV

MARUV

telegid.com

Співачка попросила фоловерів допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією вкраденої сумки.

"Може ви бачили, куди люди втекли? Тому що там були мої документи всі", – сказала вона.

У Києві пограбували співачку MARUV: перші деталі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV стала однією зі знаменитостей, які кардинально змінили імідж у 2019 році. При цьому вона не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
MARUV
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Эта проститутка, шо свой сапог облизывает - "ПЕВИЦА"?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ицык Лечица,а Вы,женщина,я так понимаю,бабушка на лавочке у подъезда.
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0
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот так тебе сучка крашенная пророссийская и надо! это тебе за твой гонор и двуличие!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Великий Кормчий, ну и твои так же. не переживай. все сделают по тихому.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Червоний Данило, дурачок с игрушечным автоматиком, твоя сестра, жинка или мамка следующие))))))
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