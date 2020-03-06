Головна Новини
6 березня • оновлено в 17:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

MARUV під новим псевдонімом випустила вульгарну пісню

3.3т
Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) презентувала епатажний трек "Новая сила киски" під псевдонімом Shlakoblochina.

Ролик опубліковано на офіційній сторінці співачки в Youtube. (Щоб послухати пісню, доскрольте до кінця сторінки).

MARUV

MARUV

instagram.com/maruvofficial

Новий трек "Новая сила киски" увійде в міні-альбом Fatality.

Сама співачка називає проект Shlakoblochina своїм альтер его.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
21
5
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги