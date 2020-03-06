MARUV під новим псевдонімом випустила вульгарну пісню

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) презентувала епатажний трек "Новая сила киски" під псевдонімом Shlakoblochina.

Ролик опубліковано на офіційній сторінці співачки в Youtube. (Щоб послухати пісню, доскрольте до кінця сторінки).

MARUV instagram.com/maruvofficial

Новий трек "Новая сила киски" увійде в міні-альбом Fatality.

Сама співачка називає проект Shlakoblochina своїм альтер его.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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