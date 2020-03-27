Maruv не може повернутися в Україну з Москви: співачка вибухнула гнівом у мережі

Українська співачка Maruv (Анна Корсун) заявила, що не може повернутися в Україну з Росії.

На своїй сторінці в Instagram артистка записала гнівні stories, в яких вибухнула гнівом на адресу українського консульства.

Maruv Instagram @maruvofficial

"Я просто шокована. Я зараз додзвонювалася в консульство українське, щоб мені пояснили, як мені дістатися додому. І які варіанти є. І це просто найнеосвіченіше консульство. Дівчина-оператор просто психована. І вдруге, коли я передзвонюю, щоб отримати інформацію, вона просто скидає. Навіть не беруть трубку. Не можуть пояснити, що до чого, коли ти говориш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше й потрапити додому. Вони кажуть одну завчену фразу: "Той, хто хотів виїхати, вже виїхав". Так не чинять. Чому в інших країнах за своїх громадян стоять, а в нашій просто ж*пу витирають?", – каже співачка.

Maruv Instagram @maruvofficial

"Більш того – це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають в Росії. У мене такий самий паспорт, як у вас. Такі права, гарантовані мені Конституцією", – додала артистка.

Maruv Instagram @maruvofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Костромічева не може повернутися в Україну з Німеччини через карантин і надзвичайний стан, який ввели в цих країнах.

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