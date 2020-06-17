Maruv показала гаряче відео з БДСМ-вечірки

люди 18:22, 17.06.2020

Українська співачка Maruv і музикант Boosin презентували спільну відеороботу на пісню I Want You.

Новий кліп, дії якого розгортаються у клубі на вечірці в стилі БДСМ, з'явився на YouTube-каналі Ганни Корсун (справжнє ім'я виконавиці Maruv) 17 червня.

Буквально за кілька годин з моменту публікації відео набрало більше 50 тисяч переглядів.

Режисером кліпу виступила Яна Чаплигіна.

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Відзначимо, що більшість шанувальників оцінили гарячу відеороботу Maruv. "Це шедевр! Дуже круто вийшло!", "Я вже прем'єру переглянув сто раз", "Той випадок, коли, подивившись кліп, сп'янів і подумав, ось це рівень у виконавців. Супер робота" – саме такі коментарі посипалися під відео.

Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Maruv продемонструвала апетитні форми в БДСМ-костюмі, позуючи на балконі.

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