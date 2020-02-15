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15 лютого • оновлено в 07:55
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MARUV – 28: найгарячіші фото епатажної співачки

1.5т
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Українська співачка MARUV 15 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 28 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найвідвертіші образи артистки.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

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MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) народилася 15 лютого 1992 року в Павлограді. З дитинства вона займалася музикою і танцями, закінчила хорове відділення музичної школи.

Крім того, Ганна Корсун закінчила фізико-математичний ліцей та факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту, здобувши дві спеціальності: "радіофізика і електроніка" та "спеціаліст у сфері інтелектуальної власності".

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

У 2013 році MARUV зібрала групу The Pringlez, в 2014-му брала участь в 4-му сезоні української версії телешоу "Голос".

З 2018 року Ганну Корсун виступає сольно під псевдонімом MARUV. Сьогодні вона відома своїми епатажними образами, в своєму Інстаграм MARUV часто публікує відверті фото.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

Зазначимо, MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах в Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал в мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього Корсун виступила на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила до Москви для участі в премії МузТВ-2019, де була представлена як одна з номінанток. В результаті співачку розкритикували за те, що вона їздить в країну-агресор, поки гинуть українці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінився Гена Букін з часів серіалу "Щасливі разом".

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Автор
Аліна Мельник
Особа
MARUV
Місце
Україна
Теги
скандали музика фотографии шоу зірки шоу-бизнес день народження
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk- самое эротическое фото здесь
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