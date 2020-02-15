MARUV – 28: найгарячіші фото епатажної співачки

Українська співачка MARUV 15 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 28 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найвідвертіші образи артистки.

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) народилася 15 лютого 1992 року в Павлограді. З дитинства вона займалася музикою і танцями, закінчила хорове відділення музичної школи.

Крім того, Ганна Корсун закінчила фізико-математичний ліцей та факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту, здобувши дві спеціальності: "радіофізика і електроніка" та "спеціаліст у сфері інтелектуальної власності".

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

У 2013 році MARUV зібрала групу The Pringlez, в 2014-му брала участь в 4-му сезоні української версії телешоу "Голос".

З 2018 року Ганну Корсун виступає сольно під псевдонімом MARUV. Сьогодні вона відома своїми епатажними образами, в своєму Інстаграм MARUV часто публікує відверті фото.

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

Зазначимо, MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах в Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал в мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього Корсун виступила на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила до Москви для участі в премії МузТВ-2019, де була представлена як одна з номінанток. В результаті співачку розкритикували за те, що вона їздить в країну-агресор, поки гинуть українці.

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