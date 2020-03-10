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10 березня • оновлено в 21:19
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Мартиросян розповів, чому Зеленський позбавив сенсу життя всіх гравців КВН

8.2т
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Російський комік і зірка Comedy Club Гарік Мартиросян несподівано висловився про президента України Володимир Зеленського. Так, він заявив, що той "позбавив сенсу життя всіх гравців КВН".

Про це він повідомив в інтерв'ю Софіко Шеварднадзе.

"Позбавив сенсу життя гравців КВН": відомий російський комік висловився про Зеленського

VM

"Хочеться сказати про Володимира Зеленського. Ця людина просто позбавила сенсу життя всіх гравців КВН. Колись до мене підійшли і запропонували зробити сольний стендап-концерт. Я подумав: "Як класно, я один виступаю на сцені, круто ж!". І в цей момент я чую по телевізору, що Володимир Зеленський висунув кандидатуру на пост президента України. І тут всі мої проблеми перетворилися в такі мікроскопічні... а який у них сенс? Чим ти зайнятий, а що робить Володимир Зеленський? Розумієш рівень? Він керує гігантською країною , а ти думаєш, чи зайде мій жарт про Пугачову завтра. Все що я роблю далі, в мені не викликає ніяких побоювань і проблем. Якби мені запропонували стати президентом якоїсь країни. Я б не погодився. Але, знаючи Зеленського – він дуже відповідальна людина", - заявив комік.

"Позбавив сенсу життя гравців КВН": відомий російський комік висловився про Зеленського

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і зірка Comedy Club Гарік Мартиросян розповів, чому перестав спілкуватися з Володимиром Зеленським.

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Автор
Марія Дідик
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Так заберите его к себе!
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