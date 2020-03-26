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26 березня • оновлено в 12:06
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Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося

1.1т
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Меган Маркл розлютила мережу своїм публічним зверненням через пандемію коронавірусу.

Так, на офіційній сторінці в Instagram герцогиня Сассекська опублікувала новий пост, в якому закликала людей залишатися вдома й підтримати працівників охорони здоров'я.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Свою заяву Меган супроводила фотографіями лікарів, а також порадами про важливість миття рук.

"Для всіх нас кращий спосіб, яким ми можемо підтримати медичних працівників,це переконатися, що ми не робимо їх роботу ще більш важкою, поширюючи цю хворобу далі",йдеться в повідомленні.

Втім, користувачі розкритикували пост Маркл: їх розлютили банальні фрази герцогині.

"Нам не потрібно, щоб ви це нам говорили. Якщо ви не можете сказати щось корисне, то замовкніть і насолоджуйтеся своїм "приватним" життям за рахунок платників податків", "Планета чує про це вже тиждень. Це ще одна спроба бути актуальними?", Вірите чи ні, але ми всі знаємо, як потрібно мити руки", "Я раніше не чув цієї інформації. Де я був?", "Ми не потребуємо ваших порад", – обурювалися в мережі.

Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося
Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося
Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося
Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося
Маркл зганьбилася в мережі й нарвалася на критику: що трапилося

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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