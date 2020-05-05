Маркл загрожує принцу Гаррі розлученням: що трапилося

Меган Маркл пригрозила принцу Гаррі розлученням через те, що той захотів повернутися зі США до Лондона. Так, колишня актриса поставила ультиматум своєму чоловікові.

За словами інсайдерів, принц Гаррі все частіше думає про те, щоб повернутися до Великобританії, пише видання Gossipcop.

Меган Маркл і принц Гаррі ТАСС

Маркл поглядів чоловіка не поділяє і сильно злиться на нього за думки про повернення на інший континент. Західні таблоїди повідомили, що Меган загрожує Гаррі розлученням.

"Мені сказали, що Меган розлютилася, дізнавшись, що Гаррі хоче повернутися додому. Вона кричала йому: "Можеш їхати, але Арчі і я залишимося в Америці!" – розповів анонім.

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