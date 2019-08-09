Маркл забрала сина і пішла від принца Гаррі - ЗМІ

Американські ЗМІ стверджують, що Меган Маркл пішла від принца Гаррі, забравши з собою чотиримісячного сина Арчі.
За інформацією видання National Enquirer між подружжям спалахнула грандіозна сварка.
Принц Гаррі і Меган Маркл
mediananny.com
Причиною конфлікту стало те, що принца Гаррі змушують вплинути на поведінку його дружини. Так, як заявляє джерело видання, Маркл повинна зрозуміти, що вона "більше не голлівудська зірка, а член королівської сім'ї з важливими обов'язками і відповідальністю".
Коли принц Гаррі висловив дружині свої претензії, вона розлютилася та почала кричати, що не збирається бути ще однією "позбавленою смаку герцогинею", як дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. В результаті Маркл вибігла з кімнати в сльозах і покинула Фрогмор-котедж з Арчі на руках. Куди попрямувала герцогиня - невідомо.
Can not wait to see Archie again! I'm not quite sure when exactly that will be yet but I'm sure he's getting big ! 💕
В результаті Маркл висунула Гаррі ультиматум: "Або ти і твоя сім'я відстанете від мене, або між нами все скінчено!". Чоловік пообіцяв їй, що все налагодиться, і що вони незабаром покинуть Великобританію і переїдуть на її батьківщину - в США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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