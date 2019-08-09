Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Маркл забрала сина і пішла від принца Гаррі - ЗМІ

5.9т Читати матеріал російською

Американські ЗМІ стверджують, що Меган Маркл пішла від принца Гаррі, забравши з собою чотиримісячного сина Арчі.

За інформацією видання National Enquirer між подружжям спалахнула грандіозна сварка.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

mediananny.com

Новини
"По зальоту": блогер з РФ розкрила подробиці весілля Собчак і Богомолова

Причиною конфлікту стало те, що принца Гаррі змушують вплинути на поведінку його дружини. Так, як заявляє джерело видання, Маркл повинна зрозуміти, що вона "більше не голлівудська зірка, а член королівської сім'ї з важливими обов'язками і відповідальністю".

Коли принц Гаррі висловив дружині свої претензії, вона розлютилася та почала кричати, що не збирається бути ще однією "позбавленою смаку герцогинею", як дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. В результаті Маркл вибігла з кімнати в сльозах і покинула Фрогмор-котедж з Арчі на руках. Куди попрямувала герцогиня - невідомо.

Can not wait to see Archie again! I'm not quite sure when exactly that will be yet but I'm sure he's getting big ! 💕

Публікація від Meghan Markle (@hrhofsussex)

В результаті Маркл висунула Гаррі ультиматум: "Або ти і твоя сім'я відстанете від мене, або між нами все скінчено!". Чоловік пообіцяв їй, що все налагодиться, і що вони незабаром покинуть Великобританію і переїдуть на її батьківщину - в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
17
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...