Маркл забрала сина і пішла від принца Гаррі - ЗМІ

Американські ЗМІ стверджують, що Меган Маркл пішла від принца Гаррі, забравши з собою чотиримісячного сина Арчі.

За інформацією видання National Enquirer між подружжям спалахнула грандіозна сварка.

Принц Гаррі і Меган Маркл mediananny.com

Причиною конфлікту стало те, що принца Гаррі змушують вплинути на поведінку його дружини. Так, як заявляє джерело видання, Маркл повинна зрозуміти, що вона "більше не голлівудська зірка, а член королівської сім'ї з важливими обов'язками і відповідальністю".

Коли принц Гаррі висловив дружині свої претензії, вона розлютилася та почала кричати, що не збирається бути ще однією "позбавленою смаку герцогинею", як дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. В результаті Маркл вибігла з кімнати в сльозах і покинула Фрогмор-котедж з Арчі на руках. Куди попрямувала герцогиня - невідомо.

В результаті Маркл висунула Гаррі ультиматум: "Або ти і твоя сім'я відстанете від мене, або між нами все скінчено!". Чоловік пообіцяв їй, що все налагодиться, і що вони незабаром покинуть Великобританію і переїдуть на її батьківщину - в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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