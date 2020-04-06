Маркл заборонили бачитися з мамою: в чому причина

Меган Маркл не може побачитися зі своєю мамою Дорією в зв'язку з карантином через коронавірус.

Про це пише видання Daily Mail.

Меган Маркл Getty

Так, як повідомляється, нещодавно Меган і Гаррі зі своїм сином Арчі переїхали з Канади до США. Там вони арендують будинок в Лос-Анджелесі – місто є рідним для Маркл. Тому, переїхавши туди, Меган сподівалася, що буде часто бачитися зі своєю мамою.

Однак через пандемію коронавірусу це зараз неможливо, що, за словами інсайдера, дуже засмучує Маркл.

"Меган абсолютно розчавлена. Зрештою, однією з основних причин переїзду стало її бажання жити поруч з мамою", – пише видання.

Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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