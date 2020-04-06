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6 квітня • оновлено в 11:32
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Маркл заборонили бачитися з мамою: в чому причина

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Меган Маркл не може побачитися зі своєю мамою Дорією в зв'язку з карантином через коронавірус.

Про це пише видання Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Так, як повідомляється, нещодавно Меган і Гаррі зі своїм сином Арчі переїхали з Канади до США. Там вони арендують будинок в Лос-Анджелесі – місто є рідним для Маркл. Тому, переїхавши туди, Меган сподівалася, що буде часто бачитися зі своєю мамою.

Однак через пандемію коронавірусу це зараз неможливо, що, за словами інсайдера, дуже засмучує Маркл.

"Меган абсолютно розчавлена. Зрештою, однією з основних причин переїзду стало її бажання жити поруч з мамою", – пише видання.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
США
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