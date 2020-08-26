Маркл вперше показала їхній із Гаррі будинок у США. Відео

Меган Маркл, яка нещодавно разом із чоловіком принцом Гаррі придбала свій перший будинок у США, дала інтерв'ю активістці Глорії Стайн на задньому дворі нового житла.

Відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці Makers Women. На ньому можна побачити, що дружина принца Гаррі та журналістка спілкувалися на красивій галявині. Меган була одягнена в штани в чорно-білу смужку з завищеною талією, світлу футболку та капелюх із широкими полями. До речі, під час розмови зі Стайн у кадр увійшли й собаки королівської пари (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Вони просто теж хочуть зніматися", – пожартувала Маркл, гладячи собак.

Меган Маркл показала їхній із принцом Гаррі будинок у США (скриншот із відео)

Під час інтерв'ю Меган і Глорія обговорювали уряд, чому кожен голос на президентських виборах важливий і навіщо жінкам усього світу об'єднуватися.

Нагадаємо: Меган Маркл та принц Гаррі переїхали в Америку після відмови від королівських привілеїв. Спочатку пара жила в орендованому будинку в Канаді, а у 2020 році придбала особняк у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) та переїхала в нього. Їхніми сусідами стали Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.

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