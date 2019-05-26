Маркл вляпалася новий конфлікт у Британії: що трапилося

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл потрапила в чергову конфліктну ситуацію, так як принципово відмовилася відвідати урочистий обід з американським президентом Дональдом Трампом.

Меган не стане брати участь в програмі державного візиту до Великобританії Трампа на початку червня 2019 року. Нібито причиною цього є особиста неприязнь Меган до президента США, пише Daily Express.

Меган Маркл і Дональд Трамп

Візит президента США Дональда Трампа в Лондон запланований на 3-5 червня. Дружина принца Гаррі разом з ним повинна була брати участь в офіційних заходах, проте від зустрічі з Трампом вона відмовилася. Офіційною причиною є народження сина Арчі кілька тижнів тому, через якого Маркл не може бути присутнім на всіх зустрічах.

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Однак видання припускає, що причина відсутності Маркл інша. Журналісти в Британії нагадали, що герцогиня Сассекському в період президентських виборів в США в 2017 році активно підтримувала кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи проти кандидатури Трампа.

Принц Гаррі і Меган Маркл BBC.com

Також Маркл нібито дозволяла собі неприємні оціночні судження на адресу нинішнього глави США, називаючи його "ненависником жінок" і "людиною, яка сіє розбрат".

Її чоловік принц Гаррі, в свою чергу, візьме участь тільки в приватному обіді з главою Білого дому і його дружиною Меланією в Букінгемському палаці. Він також не буде присутній на урочистому банкеті в честь Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію, проте відмовився назвати ім'я хлопчика.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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