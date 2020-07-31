Маркл виплатить британському таблоїду $87 тисяч: у чому справа

Дружина принца Гаррі Меган Маркл програла перше слухання у справі проти Associated Newspapers, видавця таблоїду Mail on Sunday і повинна оплатити опоненту 87 тисяч доларів.

Усе почалося з того, що видання опублікувало особистий лист акторки батьку Томасу. На думку Маркл, це порушило авторські права та конфіденційність королівської сім'ї, пише Daily Mail.

Під час першого слухання, яке пройшло онлайн у травні 2020 року, частина звинувачень була виключена з позовної заяви, тому що суд визнав їх суб'єктивними. Днями видання натрапило на документи, які підтверджують, що Меган Маркл оплатить 87 тисяч доларів як судові витрати, які підуть на покриття витрат її опонента на підготовку до захисту за пунктами, які в результаті не будуть розглядатися під час справи.

Меган Маркл і принц Гаррі Vogue UA

Також герцогиня намагалася зберегти в таємниці особистості друзів, які раніше погодилися анонімно дати свідчення на її захист. Проте представники преси заявили, що такі вимоги не відповідають принципам відкритого правосуддя Великої Британії.

"Associated Newspapers погрожує опублікувати імена п'яти жінок, які рік тому вирішили поговорити з американськими ЗМІ на умовах повної анонімності, щоб захистити мене від знущань у британських таблоїдах. Утакий спосіб видавець просто намагається ухилитися від відповідальності і влаштувати цирк, щоб відвернути увагу від суті цієї справи", – заявила Меган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали особняк, в якому проживають Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду з Великобританії у США.