Маркл посварилася з принцом Гаррі: відома причина

Між герцогами Сассекськими Меган Маркл і принцом Гаррі стався сильний конфлікт через гроші.

Про це пише видання New Idea.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Так, повідомляється, що зараз подружжя, яке відмовилося від королівських повноважень і переїхало до Канади, почало відчувати брак фінансових коштів.

Як пише видання, Меган змушує Гаррі знайти роботу, щоб вони не потребували грошей. Нібито Маркл боїться, що її мрії про майбутнє в Голлівуді можуть не здійснитися через фінансові проблеми.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

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