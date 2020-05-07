Маркл показала сина на честь його дня народження: мережа в захваті
6 травня син Меган Маркл і принца Гаррі святкував день народження – Арчі виповнився один рік. На честь цього герцогиня опублікувала нове відео з сином.
Відповідний ролик було розміщено в акаунті некомерційної організації Save The Children UK в Instagram.
У кадрі Арчі сидить на руках у щасливої Меган, яка намагається почитати йому казку.
"Арчі відзначає сьогодні свій перший день народження, і Гаррі зняв чудове відео, в якому Меган читає малюкові розповідь "Качка, кролик", – ідеться в підписі до відео.
Шанувальники, яким не часто вдається побачити Арчі, були в захваті від зворушливого ролика.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі за перший рік життя.