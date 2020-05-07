Маркл показала сина на честь його дня народження: мережа в захваті

Анна Міхно люди 07:35, 7.05.2020 Оновлено: 09:19, 7.05.2020

6 травня син Меган Маркл і принца Гаррі святкував день народження – Арчі виповнився один рік. На честь цього герцогиня опублікувала нове відео з сином.

Відповідний ролик було розміщено в акаунті некомерційної організації Save The Children UK в Instagram.

Принц Гаррі та Меган Маркл
hellomagazine.com

У кадрі Арчі сидить на руках у щасливої Меган, яка намагається почитати йому казку.

"Арчі відзначає сьогодні свій перший день народження, і Гаррі зняв чудове відео, в якому Меган читає малюкові розповідь "Качка, кролик", – ідеться в підписі до відео.

Шанувальники, яким не часто вдається побачити Арчі, були в захваті від зворушливого ролика.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі за перший рік життя.

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