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Маркл нарвалася на критику у Британії через гроші: названо причину

1.1тЧитати матеріал російською

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл вкотре нарвалася на критику у Британії. Так, королівський біограф Анжела Левін назвала її "екстравагантною", а також звернула увагу на її марнотратство.

За словами Левін, герцогиня витрачає занадто багато грошей і це викликає негатив у представників британського суспільства, передає Express.

Меган Маркл

Меган Маркл

Metro

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"Я думаю, що Меган у деяких випадках була екстравагантною, що не дуже добре. Відомо, що королева скромна, і деякі представники британської громадськості заперечують проти того, щоб частина їхнього податку пішла на те, що вони вважають легковажністю", — заявила Левін.

Як приклад Левін згадала сукню, яку Маркл вибрала, аби сфотографуватися з нагоди заручин із принцом Гаррі. Її ціна становить 56 тисяч фунтів стерлінгів (близько 70 775 доларів).

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

ALEXI LUBOMIRSKI

Як раніше писав OBOZREVATEL, Меган Маркл втрапила у чергову конфліктну ситуацію, оскільки принципово відмовилася відвідати урочистий обід із американським президентом Дональдом Трампом.

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Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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