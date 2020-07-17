Маркл намір балотуватися в президенти США, — королівський біограф

Герцогиня Сассекська, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл намір балотуватися в президенти США.

Таку думку висловила королівський експерт і біограф сім'ї Беверлі Тьорнер. За її словами, саме для цього Маркл переїхала в США з Британії, пише The Mirror.

Тьорнер зазначила, що Маркл всерйоз планує поборотися за крісло в Овальному кабінеті, однак вона не впевнена в тому, що Меган заявить про участь в президентських перегонах найближчим часом.

Меган Маркл

"Вона буде балотуватися на пост президента, я не сумніваюся в цьому. Впевнена, що це все частина плану. Може, це відбудеться не дуже скоро, але це трапиться", – стверджує Тьорнер.

Раніше Маркл заявила, що вважає своє рішення повернутися в США доленосним. Герцогиня неодноразово зізнавалася, що мріє займатися по-справжньому важливими речами і хоче змінити світ.

"Вона хоче використовувати свій голос для кардинальних змін в суспільстві і не виключає кар'єру в політиці", – розповідав раніше один Маркл.

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