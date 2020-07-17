Маркл намір балотуватися в президенти США, — королівський біограф
Меган Маркл може балотуватися в президенти США. колаж
Герцогиня Сассекська, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл намір балотуватися в президенти США.
Таку думку висловила королівський експерт і біограф сім'ї Беверлі Тьорнер. За її словами, саме для цього Маркл переїхала в США з Британії, пише The Mirror.
Тьорнер зазначила, що Маркл всерйоз планує поборотися за крісло в Овальному кабінеті, однак вона не впевнена в тому, що Меган заявить про участь в президентських перегонах найближчим часом.
Меган Маркл
"Вона буде балотуватися на пост президента, я не сумніваюся в цьому. Впевнена, що це все частина плану. Може, це відбудеться не дуже скоро, але це трапиться", – стверджує Тьорнер.
Раніше Маркл заявила, що вважає своє рішення повернутися в США доленосним. Герцогиня неодноразово зізнавалася, що мріє займатися по-справжньому важливими речами і хоче змінити світ.
"Вона хоче використовувати свій голос для кардинальних змін в суспільстві і не виключає кар'єру в політиці", – розповідав раніше один Маркл.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії;
Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.