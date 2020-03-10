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10 березня • оновлено в 10:42
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Маркл і принц Гаррі виконали останній королівський обов'язок: що сталося

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Меган Маркл і принц Гаррі в останній раз вийшли в світ в якості членів Британської королівської сім'ї.

Вони відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві. Про це повідомляє Reuters.

Маркл і принц Гаррі виконали останній королівський обов'язок: що сталося

facebook.com/TheBritishMonarchy

Останній публічний захід, який відвідало подружжя, було присвячено дню Співдружності націй. Меган і Гаррі з'явилися разом з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, його дружиною Каміллою, а також принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Маркл і принц Гаррі виконали останній королівський обов'язок: що сталося

facebook.com/TheBritishMonarchy

Маркл і принц Гаррі виконали останній королівський обов'язок: що сталося

facebook.com/TheBritishMonarchy

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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