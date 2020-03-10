Маркл і принц Гаррі виконали останній королівський обов'язок: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі в останній раз вийшли в світ в якості членів Британської королівської сім'ї.

Вони відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві. Про це повідомляє Reuters.

facebook.com/TheBritishMonarchy

Останній публічний захід, який відвідало подружжя, було присвячено дню Співдружності націй. Меган і Гаррі з'явилися разом з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, його дружиною Каміллою, а також принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

facebook.com/TheBritishMonarchy

facebook.com/TheBritishMonarchy

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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