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30 березня • оновлено в 13:03
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Маркл і Гаррі зважилися на ще одну дитину

1.1т
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Меган Маркл і принц Гаррі задумалися про те, щоб стати батьками вдруге.

Інсайдери повідомляють, що Меган сподівається завагітніти вже найближчим часом, пише US Weekly.

Маркл і Гаррі зважилися на ще одну дитину
"Вони займуться вирішенням цього питання вже скоро. Вони просто хочуть спочатку міцно освоїтися в своєму новому оточенні і приділити Арчі якомога більше уваги. Меган з Гаррі все ще насолоджуються цими дорогоцінними першими днями з ним. Вони мають намір завести ще одну дитину", - розповів інсайдер.

Зазначається, що Меган і Гаррі переїхали з Канади в США і зараз живуть в Лос-Анджелесі. Відомо, що подружжя надалі думають переїхати до Каліфорнії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

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Автор
Марія Дідик
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