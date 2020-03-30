Маркл і Гаррі зважилися на ще одну дитину

Меган Маркл і принц Гаррі задумалися про те, щоб стати батьками вдруге.

Інсайдери повідомляють, що Меган сподівається завагітніти вже найближчим часом, пише US Weekly.

"Вони займуться вирішенням цього питання вже скоро. Вони просто хочуть спочатку міцно освоїтися в своєму новому оточенні і приділити Арчі якомога більше уваги. Меган з Гаррі все ще насолоджуються цими дорогоцінними першими днями з ним. Вони мають намір завести ще одну дитину", - розповів інсайдер.

Зазначається, що Меган і Гаррі переїхали з Канади в США і зараз живуть в Лос-Анджелесі. Відомо, що подружжя надалі думають переїхати до Каліфорнії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram