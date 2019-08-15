Маркл і Гаррі таємно вивезли сина з Британії

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі таємно відвезли сина з Британії. Подружжя поїхало до Іспанії.
Як виявилося, герцоги Сассекські вирушили на Ібіцу, пише "Cosmopolitan".
Legion-Media
Відразу після святкування дня народження Маркл пара полетіла на Балеарські острови. Арчі знаходився разом з батьками. Подружжя скористалося послугами приватного літака. Разом з ними в Іспанію відправилися особисті охоронці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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