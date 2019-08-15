Маркл і Гаррі таємно вивезли сина з Британії

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі таємно відвезли сина з Британії. Подружжя поїхало до Іспанії.

Як виявилося, герцоги Сассекські вирушили на Ібіцу, пише "Cosmopolitan".

Legion-Media

Відразу після святкування дня народження Маркл пара полетіла на Балеарські острови. Арчі знаходився разом з батьками. Подружжя скористалося послугами приватного літака. Разом з ними в Іспанію відправилися особисті охоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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