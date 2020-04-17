Маркл і Гаррі таємно порушили самоізоляцію: у чому причина
Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз знаходяться в США, таємно порушили самозоляцію та попрацювали кур'єрами.
Про це пише видання Express.
Так, за словами місцевого жителя, який замовив звичайну їжу від Project Angel Food, він був шокований, коли вранці в двері його будинку постукали двоє невідомих з "дуже знайомими обличчями". Які, як з'ясувалося, були Меган і Гаррі.
"На них були маски, і вони були одягнені в джинси, але дуже хороші джинси. Я думав, що високий рудий хлопець виглядає досить знайомим, а ця дівчина була дуже гарненькою. Потім я побачив великі чорні позашляховики з охоронцями позаду них", – згадує чоловік.
Повідомляється, що в той день Меган і Гаррі допомагали організації Project Angel Food доставити продукти для людей, які живуть з такими серйозними захворюваннями, як ВІЛ/СНІД, рак, ниркова недостатність.
"Вони хотіли допомогти нам звільнити деяких водіїв від навантаження. Таким чином, вони здійснили доставки в Західному Голлівуді того дня", – розповів директор організації Річард Аюб.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принц Гаррі купили розкішний будинок у Малібу, Каліфорнія, який належав американському акторові й режисерові Мелу Гібсону.