Маркл і Гаррі придбали маєток у зірки Голлівуду: як виглядає будинок за $15 млн

Меган Маркл і принц Гаррі придбали розкішний будинок у Малібу, Каліфорнія, який належав американському акторові й режисерові Мелу Гібсону.

Як пише Daily Mail, вартість маєтку становила 15 мільйонів доларів.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, як повідомляється, раніше в Instagram місцевого ріелтора Андреа Пайлот з'явилося повідомлення про те, що маєток було продано, але незабаром пост видалили. Компанія, яка продавала будинок, спростувала інформацію про продаж, але місцеві ЗМІ стверджують, що угода все ж відбулася. Однак у ході операції сторони підписали угоду про конфіденційність.

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Повідомляється, що будинок розташований у затишному місці й виглядає дуже привабливо.

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

У будинку є п'ять спалень, тренажерний зал і шикарна кухня.

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Також на території є два басейни і відкривається вид на Тихий океан. Крім того, неподалік розташований будинок мами Меган Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок у Малібу dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принц Гаррі нарвалися на критику після презентації свого нового благодійного проекту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!