Маркл і Гаррі постраждали через коронавірус: що трапилося

Меган Маркл і принц Гаррі змушені скасувати свої плани: подружжя не зможе скласти королівські повноваження 31 березня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Mirror.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, як пише таблоїд, зараз герцоги Сассекські знаходяться в Канаді, де уряд прийняв рішення закрити кордони і обмежити сполучення з іншими країнами.

Крім того, що Меган і Гаррі доведеться перенести зречення від королівської сім'ї на невизначений термін, принцу, як пише видання, буде нелегко витримати розлуку з близькими, які залишилися у Великобританії.

"Гаррі з Меган зараз замкнуті в пастці коронавірусу. Тепер він ще більше ізольований від рідних і в рази важче переносить це після не найтеплішої поїздки додому", – пише видання.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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