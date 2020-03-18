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18 березня • оновлено в 09:41
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Маркл і Гаррі постраждали через коронавірус: що трапилося

1.9т
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Меган Маркл і принц Гаррі змушені скасувати свої плани: подружжя не зможе скласти королівські повноваження 31 березня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Mirror.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Так, як пише таблоїд, зараз герцоги Сассекські знаходяться в Канаді, де уряд прийняв рішення закрити кордони і обмежити сполучення з іншими країнами.

Крім того, що Меган і Гаррі доведеться перенести зречення від королівської сім'ї на невизначений термін, принцу, як пише видання, буде нелегко витримати розлуку з близькими, які залишилися у Великобританії.

"Гаррі з Меган зараз замкнуті в пастці коронавірусу. Тепер він ще більше ізольований від рідних і в рази важче переносить це після не найтеплішої поїздки додому", – пише видання.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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