Маркл і Гаррі планують втекти з США: в чому причина
Меган Маркл і принц Гаррі, які разом з сином Арчі нещодавно виїхали з Канади, планують втекти з США, де живуть зараз.
Про це пише видання New Idea.
Повідомляється, що бажання покинути Каліфорнію виникло у герцогів з кількох причин. Однією з них є фінансові проблеми: Меган і Гаррі не можуть знайти джерело заробітку, адже через карантин виробництво фільмів зупинилося, тому Маркл не вдається домовитися про нові зйомки. Спроби Гаррі знайти роботу також безуспішні.
Крім того, сам принц, який спочатку радів початку вільного життя в Америці, виявився не готовий до реалій. Більш того, інсайдер розповів, що Гаррі зараз живеться дуже непросто.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.