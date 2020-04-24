Маркл і Гаррі планують втекти з США: в чому причина

Меган Маркл і принц Гаррі, які разом з сином Арчі нещодавно виїхали з Канади, планують втекти з США, де живуть зараз.

Про це пише видання New Idea.

Меган Маркл і принц Гаррі pagesix.com

Повідомляється, що бажання покинути Каліфорнію виникло у герцогів з кількох причин. Однією з них є фінансові проблеми: Меган і Гаррі не можуть знайти джерело заробітку, адже через карантин виробництво фільмів зупинилося, тому Маркл не вдається домовитися про нові зйомки. Спроби Гаррі знайти роботу також безуспішні.

Меган Маркл і принц Гаррі cosmopolitan.com

Крім того, сам принц, який спочатку радів початку вільного життя в Америці, виявився не готовий до реалій. Більш того, інсайдер розповів, що Гаррі зараз живеться дуже непросто.

Меган Маркл і принц Гаррі insider.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.